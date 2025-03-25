Порошенко поделился подробностями о переговорах Украины и США

Порошенко засомневался в полномочиях делегации Украины в переговорах с США

Бывший президент Украины Петр Порошенко усомнился в полномочиях делегации Украины в переговорах с США в Саудовской Аравии. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

По словам Порошенко, на Украине до сих пор действует указ бывшего президента Виктора Ющенко. Согласно документу, представители Киева на переговорах подобного уровня должны получать определенные директивы от руководства страны.

«Без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве: президент, премьер-министр в рамках своей компетенции и министр иностранных дел. Для всех остальных нужны директивы, но мы ничего не слышали об [их] утверждении…» — отметил Порошенко.

В случае, если данные директивы были тайными, их границы должны быть официально озвучены.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что делегации Украины и США в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море и ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Ранее в Раде рассказали о подготовке Зеленского к выборам президента.