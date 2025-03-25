Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Порошенко поделился подробностями о переговорах Украины и США

Порошенко засомневался в полномочиях делегации Украины в переговорах с США
close
Piotr Molecki/AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко усомнился в полномочиях делегации Украины в переговорах с США в Саудовской Аравии. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

По словам Порошенко, на Украине до сих пор действует указ бывшего президента Виктора Ющенко. Согласно документу, представители Киева на переговорах подобного уровня должны получать определенные директивы от руководства страны.

«Без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве: президент, премьер-министр в рамках своей компетенции и министр иностранных дел. Для всех остальных нужны директивы, но мы ничего не слышали об [их] утверждении…» — отметил Порошенко.

В случае, если данные директивы были тайными, их границы должны быть официально озвучены.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что делегации Украины и США в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море и ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Ранее в Раде рассказали о подготовке Зеленского к выборам президента.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами