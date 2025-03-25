Путин заявил о влиянии культуры на экономику

Президент России Владимир Путин заявил, что культура самоценна, и она влияет на остальные сферы жизни, в числе которых и экономика. Об этом сообщает ТАСС.

«Культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера», — сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства.

Путин подчеркнул, что с возрождением наследия связано и успешное развитие туризма, а, как следствие, также малого и среднего бизнеса, и создание рабочих мест.

Церемония вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества прошла 25 марта в Кремле в День работника культуры. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года.

В феврале Путин наградил медалями Александра Пушкина троих казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Награды получили директор музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольга Григорьева, глава культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин и директор Городской универсальной библиотеки имени Пушкина в Шымкенте Наталья Романова.

Ранее Путин наградил Аллегрову орденом.