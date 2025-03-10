Путин наградил Аллегрову орденом

Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Аллегрову Ирину Александровну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью «Бюро АРТиКУЛ», город Москва», — говорится в сообщении.

В конце августа прошлого года появилась информация о том, что Аллегрова планирует уйти со сцены. Тогда издание «СтарХит» сообщало со ссылкой на инсайдеров, что певица устала и в ближайшее время собирается окончательно завершить карьеру.

Ирина Аллегрова начинала музыкальную карьеру в различных ансамблях и группах, а с начала 90-х годов стала выступать сольно. В 1992 году вышел ее первый альбом, получивший название «Странник мой» — примерно в те же годы певица стала звездой российской эстрады и начала регулярно давать концерты на крупнейших площадках страны. В 2010 году Аллегрова указом президента получила звание народной артистки России.

Ранее Игорь Крутой призвал Аллегрову прекратить «затворничество».