Путин наградил молодых деятелей культуры

Путин вручил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей

Президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Так, лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры стал директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин. Помимо этого, награды удостоились главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.

При этом лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников, а также коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.

В феврале Путин наградил медалями Александра Пушкина троих казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Награды получили директор музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольга Григорьева, глава культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин и директор Городской универсальной библиотеки имени Пушкина в Шымкенте Наталья Романова.

Ранее Путин наградил Аллегрову орденом.