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Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев

Посольство: Путин наградил медалями Пушкина трех казахстанцев
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил медалями Александра Пушкина троих казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Казахстане.

«Казахстанцы удостоены государственной награды Российской Федерации — медали Пушкина», — сказано в сообщении.

Награды получили директор музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольга Григорьева, глава культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин и директор Городской универсальной библиотеки имени Пушкина в Шымкенте Наталья Романова.

Медаль Пушкина учреждена в 1999 году, ей могут быть награждены иностранные граждане иностранных государств за активное содействие культурных связей с Россией и продвижение русского языка.

В начале февраля сообщалось, что Путин наградил председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников Ларису Юрченко орденом Дружбы.

Ранее Путин наградил орденом бывшего посла России в США.

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