Стало известно о «серьезных» резервах ВСУ для прорыва границы с Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют серьезные резервы на Белгородском направлении и намерены продолжать атаки на российский регион. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Отмечается, что российские войска также стянули к границе свои подкрепления. Авторы публикации подчеркивают, что врагу не удастся реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны. Тяжелые бои идут несколько дней у прилегающих к границе в Белгородской области населенных пунктов.

«Под ударами противника мирное население, прилеты пришлись по населенным пунктам Ясные Зори, Черемошное, Шебекино», — говорится в сообщении.

24 марта российские военные помешали ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области и отбросили украинских солдат в Сумскую область. По данным Telegram-канала SHOT, вплотную к границе с РФ находятся около семи групп ВСУ по 15 человек. Они наносят удары кассетными боеприпасами Himars американского производства. Авторы канала утверждают, что ВСУ создали «серую зону» на границе с Белгородской областью и не подпускают туда бойцов ВС РФ. Бойцы Вооруженных сил России регулярно сбивают украинские дроны в небе над регионом.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.