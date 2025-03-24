Депутат Колесник: сдавшиеся в плен под Курском бойцы ВСУ получат право на жизнь

Находящиеся в Курской области солдаты ВСУ могут спастись, сдавшись в плен. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он подчеркнул, что право на жизнь будет гарантировано тем, кто примет капитуляцию. Остальных же ждет уничтожение, сказал депутат. Политик уточнил, что «шанс на спасение есть всегда».

«Если, конечно, человек издевался над гражданским населением в Курской области, то будет суд. А если нет, мы же не можем ждать бесконечно, ребята будут делать то, что и положено нашим вооруженным силам — уничтожать противника», — сказал Колесник.

Парламентарий выразил мнение, что бойцы ВСУ «в рай точно не попадут». Колесник также напомнил о «законе войны» — либо попасть в плен с возможностью вернуться к семье, «либо уже на небе распределят».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Большое количество подразделений Вооруженных сил Украины из Курской области перебросили на Покровское направление, сообщал 22 марта командир расчета беспилотников Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки «Центр» Андрей Мартьянов.

Ранее в Германии объяснили, почему Путин не допустит появления западных миротворцев на Украине.