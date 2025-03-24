Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскрыли судьбу воевавших под Курском солдат ВСУ: «В рай точно не попадут»

Депутат Колесник: сдавшиеся в плен под Курском бойцы ВСУ получат право на жизнь
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Находящиеся в Курской области солдаты ВСУ могут спастись, сдавшись в плен. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он подчеркнул, что право на жизнь будет гарантировано тем, кто примет капитуляцию. Остальных же ждет уничтожение, сказал депутат. Политик уточнил, что «шанс на спасение есть всегда».

«Если, конечно, человек издевался над гражданским населением в Курской области, то будет суд. А если нет, мы же не можем ждать бесконечно, ребята будут делать то, что и положено нашим вооруженным силам — уничтожать противника», — сказал Колесник.

Парламентарий выразил мнение, что бойцы ВСУ «в рай точно не попадут». Колесник также напомнил о «законе войны» — либо попасть в плен с возможностью вернуться к семье, «либо уже на небе распределят».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Большое количество подразделений Вооруженных сил Украины из Курской области перебросили на Покровское направление, сообщал 22 марта командир расчета беспилотников Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки «Центр» Андрей Мартьянов.

Ранее в Германии объяснили, почему Путин не допустит появления западных миротворцев на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами