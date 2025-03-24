Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Российские военные помешали Вооруженным силам Украины (ВСУ) занять село Демидовка в Белгородской области, отбросив украинских солдат в Сумскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Около 7 групп по 15 человек ВСУ находятся вплотную к границе с РФ. Российские бойцы регулярно сбивают украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным канала, украинская сторона наносит удары кассетными боеприпасами Himars американского производства по направлению Демидовки. Авторы канала утверждают, что в течение прошедших суток ВСУ пытались провести четыре контратаки. Отмечается, что украинские военные создали «серую зону» на границе и не подпускают туда бойцов ВС РФ.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в небе над регионом силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника.

23 марта во время атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель. В хуторе Барилов Ракитянского района беспилотник атаковал легковой автомобиль, после чего взорвался. Водителя машины доставили в Ракитянскую центральную районную больницу со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги.

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