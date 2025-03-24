В Германии объяснили, почему Путин не допустит появления западных миротворцев на Украине

Историк Найтцель: Путин не пустит НАТО на Украину, она де-факто войдет в альянс

Немецкий историк Зёнке Найтцель заявил, что президент России Владимир Путин не допустит появления западных миротворцев на Украине, поскольку де-факто это будет означать присоединение Киева к НАТО. Его слова приводит Stern.

Эксперт подчеркнул, что для российского лидера такое развитие событий «немыслимо».

«Путин никогда не допустит присутствия европейских войск на Украине, особенно хорошо вооруженных и с противовоздушной обороной. Тогда Украина де-факто окажется в НАТО», — сказал он.

По его словам, соответствующие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера обусловлены «политическим аргументом» против Дональда Трампа, чтобы вернуться за стол переговоров.

«Для европейцев шок видеть, как разоблачается их собственная карликовость. Вот почему они пытаются продемонстрировать силу, чтобы добиться собственного участия», — сказал Найтцель.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны разработать план по обеспечению сдерживания России после вероятного заключения мирного соглашения между РФ и Украиной. Стармер считает, что отсутствие гарантий безопасности оставит Украину беззащитной, а Европа, по его словам, должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

Ранее в Британии заявили, что Уиткофф «напал» на Стармера из-за позиции по Украине.