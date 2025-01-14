Spiegel: Запад преступно недооценивает влияние Путина в ЕС и за его пределами

Страны Запада преступно недооценивают влияние российского лидера Владимира Путина в Европе и за ее пределами. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В материале отмечается, что «длинная рука Владимира Путина простирается от Австрии вглубь Кавказа» и это «угроза, которую на Западе до сих пор преступно недооценивают».

По мнению авторов, главной целью российской пропаганды является создание «оси автократов» в государствах-членах ЕС и НАТО – или в странах, которые стремятся к евроинтеграции. Журнал утверждает, что Кремлю якобы важно поколебать доверие граждан к существующей политической системе и ее представителям.

В тексте утверждается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «агентом влияния Москвы под эгидой ЕС», а словацкий лидер Роберт Фицо вступил в открытый конфликт с Украиной. Кроме того, говорится в тексте, «Австрийская партия свободы» с ее лидером Гербертом Киклем симпатизирует России. Der Spiegel также отмечает симпатии к Владимиру Путину среди лидеров балканских стран.

До этого телеканал CNN писал, что разногласия среди союзников Киева идут на пользу президенту России Владимиру Путину.

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