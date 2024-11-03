Разногласия среди союзников Киева идут на пользу президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет CNN.

«Отсутствие единства на Западе, отсутствие явной схожести взглядов Запада и Киева на желаемую цель. У Путина нет причин пересматривать свои действия на Украине», — сказал эксперт в области международных отношений Томас Грэм.

Издание отмечает, что конфликт на Украине является противостоянием между Москвой и Западом. Как отметил британский аналитик Джон Лоу, действия РФ на Украине являются средством уменьшения влияния Вашингтона в мире.

31 октября премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в Вене на дискуссии «Мир в Европе» заявил, что то, что страны Европейского союза (ЕС) гордятся тем, что не разговаривают с Москвой по поводу конфликта на Украине, является варварством.

На конференции в Вене выступал и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В своей речи он подчеркнул, что западные страны не смогут повлиять на Россию поставками вооружения на Украину, поэтому не остается ничего, кроме переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в США рассказали, как Трамп обойдется с Украиной.