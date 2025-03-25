Украина и США в Эр-Рияде обсуждают прекращение ударов в Черном море

Делегации Украины и США в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море и ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что речь идет о новом раунде переговоров. Предыдущая американо-украинская встреча прошла 23 марта.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Карасин сообщил, что диалог на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде вышел непростым. По его словам, обсуждалось все, разные проблемы, диалог был насыщенным и весьма полезным как для россиян, так и для американцев.

Ранее российская делегация улетела из Эр-Рияда после переговоров с США.