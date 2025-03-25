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В Кремле заявили, что Россия не обнародует содержание переговоров с США

Песков: содержание переговоров в Эр-Рияде не опубликуют
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия не обнародует содержание состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с представителями США, общественность сможет познакомиться только с техническими переговорами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о технических переговорах, поэтому содержание этих переговоров публичным не будет. Доклады анализируются, потом можно будет говорить», — сказал представитель Кремля.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее Украина и США приступили к новому раунду переговоров в Эр-Рияде.

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Переговоры о мире на Украине
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