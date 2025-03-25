Лавров раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде

На переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море. Об этом в интервью «Первому каналу» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Обсуждались там, как и условились (президент РФ Владимир. — «Газета.Ru») Путин и (президент США Дональд. — «Газета.Ru») Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море», — сказал глава МИД РФ.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Встреча длилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Карасин сообщил, что диалог на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде вышел непростым. По его словам, обсуждалось все, разные проблемы, диалог был насыщенным и весьма полезным как для россиян, так и для американцев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ и США в Эр-Рияде обсудили прекращение ударов по энергоинфраструктуре.