Лавров: Байден ошибся, настаивая на членстве Украины в НАТО и создавая угрозу РФ

Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, когда отказался слушать Россию и настоял на членстве Украины в НАТО. Об этом в интервью Первому каналу заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО создавая, тем самым нам неприемлемые угрозы», — заявил он.

До этого Telegram-канал «Страна.ua» писал, что президент Украины Владимир Зеленский признал, что страну не готовы взять в НАТО. По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как «это решило бы много проблем».

17 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в возможном мирном соглашении.

В ответ на это депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Сибига — враг страны из-за заявления о стремлении Киева к членству в НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ и США в Эр-Рияде обсудили прекращение ударов по энергоинфраструктуре.