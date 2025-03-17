В МИД Украины заявили, что Киев не откажется от НАТО

Украина не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел страны Андрей Сибига в интервью «РБК Украина».

На вопрос, какие красные линии выделила для себя Украина, он ответил, что не любит такое определение.

«Есть вещи, которые не обсуждаются. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированные территории», — сказал Сибига.

12 марта Владимир Зеленский заявил, что по итогам возможных переговоров с Россией Украина не будет признавать утраченные территории российскими.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил России усилением Украины в случае отказа от перемирия.