Глава МИД Украины Андрей Сибига — враг страны из-за заявления о стремлении Киева к членству в НАТО. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Сибига заявляет, что мы хотим в НАТО. Аморальные уроды и враги Украины!» — написал политик.

Дмитрук назвал деятельность Североатлантического альянса одной из главных причин конфликта с Российской Федерацией. Украинский депутат уверен, что альянс использовал страну как инструмент для достижения собственных целей ценой жизней граждан Украины.

17 марта Сибига заявил, что Украина не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.

12 марта Владимир Зеленский заявил, что по итогам возможных переговоров с Россией Украина не будет признавать утраченные территории российскими.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил России усилением Украины в случае отказа от перемирия.