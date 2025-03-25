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Стали известны детали переговоров России и США в Эр-Рияде

Bloomberg: РФ и США обсудили прекращение ударов по энергоинфраструктуре
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили прекращение огня в Черном море, а также ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«В понедельник американская делегация провела более 12 часов переговоров со своими российскими коллегами по тем же вопросам после встречи с украинцами в воскресенье», — говорится в сообщении.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее в Совфеде оценили прошедшие переговоры России и США по Украине.

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