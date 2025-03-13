Президенты Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписывают совместное заявление президента Российской Федерации и президента Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В заявлении говорится о мерах по защите россиян и белорусов от притеснения со стороны зарубежных структур.

Путин также заявил, что переговоры с Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 13 марта. Чуть более часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров. Известно, что Россию на этой встрече, в частности, представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее были названы блюда, предложенные Путину и Лукашенко на рабочем обеде.