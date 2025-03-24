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В Минске назвали договор с Россией новым этапом в отношениях между странами

Вольфович: договор о гарантиях безопасности не угрожает суверенитету Белоруссии
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Reuters

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства России и Белоруссии не угрожает суверенитету Минска, а усиливает совместное реагирование на угрозы. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Соглашение открывает новый этап в отношениях, включая меры реагирования на посягательства на территориальную целостность», — подчеркнул Вольфович. Документ также регулирует размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

«Это первый случай передачи РФ такого оружия другому государству, что подтверждает доверие и понимание текущих угроз», — добавил он.

Следующим шагом станет размещение ракетных комплексов «Орешник». По словам госсекретаря, Белоруссия завершает производство носителей для этих систем, а места их дислокации уже подготовлены. Задача может быть выполнена к концу 2024 года.

В четверг, 13 марта, вступило в силу соглашение о гарантиях безопасности, заключенное Россией и Белоруссией.

Ранее Лукашенко заверил, что россияне будут всегда хорошо себя чувствовать в Белоруссии.

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