Лукашенко заверил, что россияне будут всегда хорошо себя чувствовать в Белоруссии

Лукашенко: россиянам в Белоруссии живется не хуже, чем в самой России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне, приезжающие в республику, будут всегда себя чувствовать хорошо. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что в Белоруссии нет русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям.

По его словам, россиянам в Белоруссии живется не хуже, чем в самой России.

«И те гости, которые к нам приезжают, чувствуют себя не хуже, чем в РФ. Так будет всегда», — сказал он во время выступления перед российскими сенаторами.

13 марта белорусский президент на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта нужно верить фактам, а не «рассчитывать на что-то великое».

Он также указал на «некоторые позитивные тенденции в геополитических раскладах», при этом подчеркнул, что они «не стали глобальными трендами».

Ранее в силу вступил договор РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности.