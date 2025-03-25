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В Венгрии осудили Макрона за высказывание о России

Аналитик Кошкович осудил заявление Макрона о недопустимости победы России
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х осудил президента Франции Эммануэля Макрона за слова о недопустимости победы России в украинском конфликте. Он подчеркнул, что РФ уже выиграла эту войну.

«Россия уже выиграла войну, а к ЕС с самого начала не было доверия», — написал Кошкович.

В марте Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что если Москва выиграет этот конфликт, то доверие к Европе будет сведено к нулю. Также он отметил, что от результата этого конфликта зависит безопасность Европы. По мнению Макрона, в случае победы РФ жизнь французов навсегда изменится. Французский лидер выразил опасение, что президент РФ Владимир Путин не остановится и пойдет дальше в завоевании европейских территорий.

При этом в Кремле не раз заявляли об отсутствии у Путина планов по захвату Европы. 23 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал европейских лидеров «снести все стены» между ЕС и Россией для гармоничного и взаимовыгодного развития стран. Песков выразил надежду, что рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы с видением добрососедства с Россией.

Ранее спецпосланник Трампа заявил об отсутствии у Путина планов по захвату Европы.

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