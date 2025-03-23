Песков: Европа должна быть заинтересована в устранении стен между ЕС и РФ

Европа должна была бы быть заинтересована в том, чтобы «снести все стены» между Евросоюзом и Россией для взаимовыгодного развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Европа, которая, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы снести все стены, все препятствия между Европой и Россией с тем, чтобы гармонично, на взаимовыгодной основе развиваться, говорит о том, что им нужно до зубов вооружить Украину», — заявил он, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба.

В ходе этой же беседы Песков заявил, что рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы с видением добрососедства с Россией. По его словам, европейские страны собираются добавить к первопричинам конфликта на Украине еще и проблему потенциального размещения там контингента войск НАТО.

Он отметил, что милитаризацией Европа только усугубит конфликт на Украине.

20 марта Александр Стубб заявил, что Европе необходимо «милитаризовать Украину до зубов» в целях «сдерживания» России.

Ранее в Европе оценили уровень обороноспособности без помощи США.