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Спецпосланник Трампа заявил об отсутствии у Путина планов по захвату Европы

Уиткофф: европейцы начинают понимать, что Путин не хочет захватывать Европу
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Leah Millis/Reuters

Президент России Владимир Путин не собирается захватывать Европу. Европейцы начинают это понимать, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — сказал Уиткофф.

По его словам, в настоящий момент американская администрация работает над тем, чтобы понять, что нужно Москве и Киеву для мирного урегулирования конфликта.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас Европа находится в непростом положении, так как осталась без покровительства США. По мнению представителя Кремля, на этом фоне Европе приходится выходить из зоны комфорта, и делает она это, по словам Пескова, агрессивным способом.

Пресс-секретарь подчеркнул, что вместо того, чтобы «снести все стены» с Россией для взаимовыгодного и гармоничного развития, Евросоюз хочет «до зубов» вооружить Украину.

Однако Песков выразил уверенность, что рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы, которые будут стремиться к добрососедству с РФ.

Ранее в Европе оценили уровень обороноспособности без помощи США.

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