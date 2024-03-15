«Никогда не поведем наступление». Макрон высказался об отправке войск на Украину Макрон заявил, что в отсутствии диалога с Путиным нет ничего личного

Эммануэль Макрон заверил, что Франция «никогда не поведет наступление» на Украине и не возьмет на себя инициативу в боевых действиях. При этом он вновь подчеркнул, что в вопросе помощи Киеву «ничего нельзя исключать». По его словам, победа России лишит Европу безопасности, а украинское контрнаступление «прошло не так, как ожидалось». По информации Le Monde, французский президент еще в феврале говорил, что ему придется «послать ребят в Одессу».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что Франция не будет брать на себя инициативу в вопросе ввода войск на Украину.

«Мы никогда не поведем наступление, никогда не возьмем на себя инициативу», — подчеркнул он.

Президент добавил, что Франция «находится не в той ситуации», чтобы ввести войска прямо сейчас. Однако нельзя «ничего исключать», и возможны «все варианты» помощи Киеву.

«Франция — это сила мира. Сегодня, чтобы был мир на Украине, мы не должны быть слабыми, а потому должны трезво смотреть на ситуацию и должны с решимостью, волей, смелостью сказать, что готовы добиться нашей цели. Которая состоит в том, что Россия не победит. Мир — это не капитуляция Украины», — сказал Макрон.

Политик заявил, что России нельзя дать победить, а результат конфликта имеет «экзистенциальное» значение как для Европы, так и конкретно для Франции.

«Если бы Россия победила, жизнь французов изменилась бы. У нас больше не было бы безопасности в Европе. Кто может подумать, что [президент РФ Владимир] Путин на этом остановится? На карту поставлена ​​безопасность Европы. Если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, румыны, болгары смогут хоть на секунду остаться в мире [в случае победы России]?» — выразил свое мнение Макрон.

Он также отметил, что контрнаступление Украины пошло не так, как ожидалось, а украинская армия несет большие потери.

«Контрнаступление Украины в последние месяцы прошло не так, как ожидалось, и если посмотреть на ситуацию в течение последних недель, то она сложная для Украины <...> У украинской армии большие потери, у них есть пределы по снарядам и ракетам. Сейчас на 10 снарядов, выпущенных Россией, они отвечают одним», — сказал французский лидер.

При этом он заверил, что ближайший приоритет Европы и Франции в частности — ускорение поставок боеприпасов, которых Украине катастрофически не хватает, а если произойдет «что-то», требующее отправки французских войск на фронт, «это снова будет ответственностью только России». Политик указал, что Запад не воюет с российским народом.

Кроме того, Макрон заявил, что уже несколько месяцев не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что в отсутствии диалога между ними нет ничего личного:

«Это не холод, здесь нет ничего личного. И я не хочу делать это личным, в этом нет никакого смысла. Это не художественная литература, не роман и не сериал».

«Послать ребят в Одессу»

14 марта французская газета Le Monde сообщила, что Макрон в конце февраля допускал отправку войск в Одессу.

«Макрон произносит тост, держа в руке стакан виски. Ночь 21 февраля в портретном зале Елисейского дворца <...> Президент республики вдумчив. Ситуация на Украине <...> ухудшается. Война заходит в тупик. «В любом случае, в наступающем году мне придется отправить некоторых ребят в Одессу», — говорит глава государства перед горсткой гостей», — описывает издание.

Пять дней спустя, 26 февраля, Макрон допустил отправку сухопутных войск Франции на Украину, выступая перед журналистами после парижского саммита. Он уточнил, что «консенсус» по этому вопросу еще не достигнут.

Всего за несколько месяцев Макрон перешел «из лагеря голубей в стан ястребов» («голуби» в политике — это сторонники более миролюбивой линии, а «ястребы» — партия войны, сторонники эскалации и силового пути. — «Газета.Ru»), пишет Le Monde. По ее сведениям, власти Франции рассматривают план отправки своей армии на Украину с лета 2023-го, после провала украинского контрнаступления. До последнего времени эта тема держалась в обстановке «величайшей секретности», однако недавно президент решил «послать четкий сигнал» Москве.

Как отмечает Le Monde, от «некогда желанной» роли посредника в конфликте французский лидер решил отказаться еще осенью 2022-го. Причина — «окончательный обмен мнениями по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС».