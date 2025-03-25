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Россияне оценили последствия сделки США и Украины по ресурсам

Новости Mail: 32% россиян ждут обострения из-за ресурсной сделки США и Украины
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Nathan Howard/Reuters

Треть россиян (32%) считают, что сделка между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам обострит конфликт на Украине за территории с месторождениями. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

«Что касается возможного влияния сделки на Россию, то 32% считают, что она обострит конфликт за территории с месторождениями», — говорится в результатах опроса.

При этом четверть опрошенных уверена, что потенциальная сделка простимулирует собственную добычу минералов в России, а 23% россиян не ожидают никакого влияния соглашения на страну.

Часть респондентов (12%) заявила, что влияние России на мировой арене снизится в результате соглашения Вашингтона и Киева. Еще 4% опрошенных высказали мнение, что ослабнет экономика страны, а 3% затруднились с ответом.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной.

Министр энергетики США Крис Райт заявлял, что сделка Украины и Соединенных Штатов по ресурсам окажется выгодной для Киева. По его словам, заключение сделки является «великолепной идеей». Он отметил, что под землей на Украине долгие годы лежали ресурсы, которыми никто не пользовался.

Ранее Порошенко предложил сферу для инвестиций США на Украине.

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