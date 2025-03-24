Порошенко предложил сферу для инвестиций США на Украине

Бывший президент Украины и нынешний депутат Верховной рады Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что украинские власти должны предложить США участие в управлении газотранспортной системой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью украинскому телеканалу «Эспрессо» Порошенко подчеркнул, что американские инвестиции в газотранспортную инфраструктуру будут значительно эффективнее, чем участие в атомных электростанциях, если говорить о потенциальных объектах для инвестиций со стороны американских партнеров.

21 марта депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко требует от Зеленского срочно провести встречу с лидерами парламентских фракций для обсуждения вопроса о передаче США украинских атомных электростанций.

Идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима, считают украинские энергетические эксперты. Об этом пишет The New York Times. Владимир Зеленский 20 марта сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, для чего США нужна Запорожская атомная электростанция.