Британский аналитик раскрыл желание Украины сорвать договоренности США и РФ

Делегация Украины прибыла в Саудовскую Аравию с целью сорвать договоренности Москвы и Вашингтона. Об этом на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

«Украинцы отправили делегацию высокого уровня во главе с министром обороны [Рустемом Умеровым]. Суть в том, что они прибыли в Эр-Рияд на экспертную встречу, не для обсуждения возрождения зерновой сделки, но чтобы сместить акцент на другие вопросы», — заявил эксперт.

Меркурис добавил, что министра обороны на технические переговоры не отправляют. По мнению аналитика, украинская делегация хотела предпринять попытку сорвать договоренности России и США, которые были достигнуты во время телефонного разговора российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также продавить инициативу украинского и французского лидеров Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

По словам эксперта, на самом деле Киев не желает заключать соглашение о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры, ему необходима реализация плана Зеленского и Макрона, с полным прекращением боевых действий и созданием бесполетной зоны под контролем европейских ВВС.

Меркурис среди прочего отметил, что после переговоров украинская делегация «ничего конкретного не сказала, громких заявлений не делала».

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и России. Встреча продолжалась свыше 12 часов, за это время стороны три раза уходили на перерыв. Сообщалось, что делегации провели «интересное обсуждение злободневных тем», переговоры «проходили в творческом ключе». Совместное заявление по итогам встречи ожидается 25 марта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что настрой у делегации России после переговоров с США в Эр-Рияде хороший.

Ранее Уолтц заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.