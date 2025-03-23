Уолтц заявил о приближении к миру в конфликте на Украине

Уолтц: конфликт на Украине становится ближе к достижению мира, чем ранее

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в эфире CBS News, что конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее.

«Мы приближаемся, и мы ближе к миру, чем когда-либо», — заявил он.

Он отметил прогресс в достижении этого. По его словам, прекращение огня по инфраструктуре вступило в силу после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на текущей неделе.

Уолтц добавил, что в ближайшее время стороны собираются обсудить прекращении огня на Черном море, что восстановить торговые пути.

Накануне сенатор Григорий Карасин заявил, что российская делегация на предстоящих 24 марта переговорах с США в Саудовской Аравии по Украине рассчитывает на «продвижение вперед», у РФ есть вопрос, по которому Москва намерена «прямо работать».

Ранее Лавров раскрыл особенность переговоров России и США в Эр-Рияде.