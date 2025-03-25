Источник оценил настрой делегации России после переговоров с США в Эр-Рияде

РИА: настрой российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим

Настрой у делегации России после переговоров с США в Эр-Рияде хороший. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

«Хорошее», — сообщил собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации сообщал, что переговоры России и США в Эр-Рияде завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления.

От России место за столом переговоров заняли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, а также советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

В свою очередь со стороны США на переговоры прибыли директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Как заявлял сенатор Григорий Карасин, российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии по Украине рассчитывает на «продвижение вперед», у РФ есть вопрос, по которому Москва намерена «прямо работать».

Ранее Уолтц заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.