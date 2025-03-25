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В Раде назвали наиболее вероятного победителя президентских выборов

Дубинский: шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у Шмыгаля
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, в текущий момент проходит «кастинг» на роль человека, который 90 дней «будет рулить» страной до выборов.

Он добавил, что Вашингтон и Москва могут договориться о техническом правительстве, которое доведет государство до выборов.

Дубинский считает, что в обоих ситуациях места для президента Украины Владимира Зеленского «не предусмотрено».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине началась подготовка к выборам президента. На этом фоне от государственных органов страны потребовали отчет о выполнении предвыборной программы Зеленского.

В январе этого года президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский не может участвовать в подписании мирного договора, поскольку является нелегитимным лидером страны.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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