Дубинский: шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у Шмыгаля

Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, в текущий момент проходит «кастинг» на роль человека, который 90 дней «будет рулить» страной до выборов.

Он добавил, что Вашингтон и Москва могут договориться о техническом правительстве, которое доведет государство до выборов.

Дубинский считает, что в обоих ситуациях места для президента Украины Владимира Зеленского «не предусмотрено».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине началась подготовка к выборам президента. На этом фоне от государственных органов страны потребовали отчет о выполнении предвыборной программы Зеленского.

В январе этого года президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский не может участвовать в подписании мирного договора, поскольку является нелегитимным лидером страны.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.