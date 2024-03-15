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Брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского

Боксер Кличко не исключил, что Зеленского могут сместить

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Брат мэра Киева Виталия Кличко боксер Владимир Кличко не исключил, что украинского лидера Владимира Зеленского могут сместить с поста президента страны. Своим мнением он поделился в беседе с немецким изданием Focus.

«Если в военное время можно менять главнокомандующего вооруженных сил (Валерия Залужного. – прим. ред.), то, то же самое можно сделать и с президентом, правильно?», — заявил брат Кличко.

Брат мэра Киева с сожалением высказался об отставке экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и его отправке послом в Лондон, поскольку «он очень важен для Украины на местном уровне».

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского назначить Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для Москвы.

Ранее Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного.

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