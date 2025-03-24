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В Раде рассказали о подготовке Зеленского к выборам президента

Гончаренко: на Украине начали готовить предвыборную кампанию Зеленского
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Anatolii Stepanov/Reuters

На Украине началась подготовка к выборам президента. На этом фоне от государственных органов страны потребовали отчет о выполнении предвыборной программы Владимира Зеленского, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он также опубликовал образец письма, которое рассылается внутри украинских ведомств.

«Письмо на кучу государственных агентств и компаний о том, чтобы предоставить информацию о достижениях в рамках выполнения предвыборной программы президента Украины», — пояснил депутат.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая прошлого года. Несмотря на это на Украине не стали проводить президентские выборы, сославшись на военное положение.

При этом в США предположили, что на Украине не стали проводить президентские выборы, так как киевский режим опасается, что украинцы не переизберут президентом Владимира Зеленского.

В январе этого года президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский не может участвовать в подписании мирного договора, поскольку является нелегитимным лидером страны.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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