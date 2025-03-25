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В Белом доме рассказали о переговорах делегаций России, Украины и США в Эр-Рияде

Reuters: переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде идут очень хорошо
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Amr Nabil/AP

Переговоры США с делегациями России и Украины идут очень хорошо, вскоре ожидается позитивное заявление. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Он подчеркнул, что в администрации президента США ожидают, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление.

В понедельник делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

По последним данным, после встречи российско-американских представителей пройдет новая встреча между делегациями США и Украины. Президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде, назвал представителей Москвы «командой войны», однако не осудил Вашингтон за диалог с Россией.

Ранее в США заявили, что находятся «на расстоянии вздоха» от прекращения огня на Украине.

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