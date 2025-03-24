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Министр обороны Украины прибыл в Саудовскую Аравию

Глава минобороны Украины Умеров прибыл в Эр-Рияд для участия в переговорах с США
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Эр-Рияд, где примет участие в переговорах с делегацией США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Саудовской Аравии.

В это же время в Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций. Встреча организована в гостинице The Ritz-Carlton. До этого сотрудники Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля.

По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждают серьезные проблемы.

23 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США. Первая часть встречи продлилась около полутора часов. Затем, по данным украинского издания «Суспильне», в переговорах объявили перерыв. Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным» и отметил, что представители Киева работают конструктивно.

Ранее стало известно о новом раунде переговоров США с Украиной.

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