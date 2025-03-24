В Госдепе объяснили, когда начнется обсуждение ключевых противоречий

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что обсуждение ключевых противоречий по Украине начнется только после перемирия. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда будет полное прекращение огня, мы сможем обсудить различия и что последует для достижения устойчивого мира», — сказала Брюс.

В ходе брифинга она отметила, что из-за подхода нынешней администрации, отличающегося от позиции предыдущего руководства США, «происходит много дискуссий и обсуждений». Она подчеркнула, что сейчас перед руководством США стоит одна цель — договориться о мире.

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