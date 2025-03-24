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В Госдепе объяснили, когда начнется обсуждение ключевых противоречий

Госдеп: обсуждение ключевых противоречий по Украине начнется после перемирия
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J. Scott Applewhite/AP

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что обсуждение ключевых противоречий по Украине начнется только после перемирия. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда будет полное прекращение огня, мы сможем обсудить различия и что последует для достижения устойчивого мира», — сказала Брюс.

В ходе брифинга она отметила, что из-за подхода нынешней администрации, отличающегося от позиции предыдущего руководства США, «происходит много дискуссий и обсуждений». Она подчеркнула, что сейчас перед руководством США стоит одна цель — договориться о мире.

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