Рубио заявил, что военного решения конфликта на Украине нет

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военного решения украинского конфликта не существует. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что конфликту «нужно положить конец».

«Эту войну нельзя завершить военным путем, она должна кончиться путем переговоров», — подчеркнул Рубио.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары по энергообъектам, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру, заявили в МИД РФ. Москва прекратила атаковать украинскую энергетику после согласования с США 30-дневного моратория. В Киеве тоже поддержали отказ от подобных атак, однако впоследствии ВСУ нанесли удары по нефтебазе на Кубани и по ГИС «Суджа». В Кремле после этого заявили, что Украине нельзя доверять. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал договоренности о временном прекращении огня «шагом назад».