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В МИД Италии назвали непоследовательной политику Запада в отношении России

Замглавы МИД Италии Чириэлли обвинил Запад в ухудшении отношений с РФ
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Заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириэлли заявил, что непоследовательная политика Запада негативно сказалась на отношениях с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«По-моему, неслучайно, что, когда Трамп был у власти, войны не было, а когда у власти были Байден и демократы, война была», — сказал он.

По его словам, «несомненно, к России можно было бы относиться по-другому».

Итальянская газета L'AntiDiplomatico ранее написала, что страны Евросоюза опасаются потерять прибыль из-за мира на Украине. Издание подчеркнуло, что «главным препятствием дипломатии» в настоящее время является Брюссель. Кроме того, европейские элиты боятся, что им «придется платить за ошибки и преступления, совершенные в ходе этой войны», добавила L'AntiDiplomatico.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в выражении лица и в глазах европейских политиков читается желание милитаризовать Европу любой ценой.

Ранее Лавров заявил, что «фюрер Урсула» мобилизует Запад на ремилитаризацию Европы.

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