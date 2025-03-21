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В Кремле оценили слова Орбана о проигрыше Украины в конфликте

Песков: глаза лидеров ЕС преисполнены желанием милитаризовать Европу
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Сергей Гунеев/РИА Новости

В выражении лица и в глазах европейских политиков читается желание милитаризовать Европу любой ценой. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом, он прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в глазах европейских лидеров на саммите Евросоюза можно было прочитать признание того, что Украина проиграла в конфликте.

«На публике европейские лидеры показывают другое лицо и другие глаза. Их глаза сейчас преисполнены, по крайней мере, в публичной плоскости, желанием милитаризовать Европу во что бы то ни стало и во сколько бы это не обошлось», — заявил Песков.

По его словам, милитаризация Европы является опасной тенденцией, которая приближает мир ни к «разрядке», ни к атмосфере взаимного доверия, а также не добавляет европейским странам безопасности.

20 марта на саммите Европейского союза не были приняты конкретные решения относительно новой военной помощи для Украины.

Предложение главы евродипломатии о выделении €40 миллиардов на поддержку Киева, а также его сокращенный вариант в €5 миллиардов не нашли отражения в итоговом заявлении. Этот документ был опубликован от имени 26 стран ЕС, поскольку Венгрия заблокировала возможность принятия общего заявления.

Ранее в ЕС заявили об ударе по авторитету Каллас.

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