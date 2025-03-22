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В Италии объяснили, почему Европа не хочет мира на Украине

L'AntiDiplomatico: Европа боится потерять деньги из-за мира на Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Страны Евросоюза опасаются потерять прибыль из-за мира на Украине. Об этом пишет итальянская газета L.

«Сегодня Брюссель и европейские канцелярии делают ставку на Киев, чтобы не потерять свой кусок пирога мировых монопольных прибылей», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что «главным препятствием дипломатии» в настоящее время является Брюссель. Кроме того, европейские элиты боятся, что им «придется платить за ошибки и преступления, совершенные в ходе этой войны», добавила L'AntiDiplomatico.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в выражении лица и в глазах европейских политиков читается желание милитаризовать Европу любой ценой. По его словам, милитаризация Европы является опасной тенденцией, которая приближает мир ни к «разрядке», ни к атмосфере взаимного доверия, а также не добавляет европейским странам безопасности.

4 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

Ранее Лавров заявил, что «фюрер Урсула» мобилизует Запад на ремилитаризацию Европы.

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