«Симметричный ответ». Россия пригрозила возобновить атаки на энергообъекты Украины

Россия оставляет за собой право на ответ, «в том числе симметричный», если Украина продолжит атаки на российские энергетические объекты, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — говорится в комментарии дипломата.
Захарова подчеркнула, что ВСУ продолжают атаковать энергетический сектор, несмотря на инициированный США мораторий.
«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 г., в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — заключила представитель МИД.
Днем ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что действия украинских властей лишний раз показывают, что Киеву нельзя доверять.
«Суджу» вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, назвав подобные обвинения со стороны Киева «совершенно абсурдными».
Минобороны, в свою очередь, назвало подрыв «Суджи» попыткой дискредитации инициатив американского лидера Дональда Трампа.
«Осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — отметили в ведомстве.
Мораторий и продолжение атак
В ходе телефонного разговора 18 марта Путин и Трамп согласовали идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергоинфраструктуры. Мораторий должен был быть введен сроком на 30 дней.
Позднее украинский президент Владимир Зеленский тоже заявил, что поддержит предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
По приказу Путина российские военные прекратили все удары и даже сбили семь собственных БПЛА, уже летевших атаковать энергообъекты в Николаевской области.
«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России», — уточнили в Минобороны.
Киев, наоборот, активизировал атаки. Всего через несколько часов после разговора Путина и Трампа беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании «Каспийский трубопроводный консорциум».
Ночью 21 марта украинские подразделения подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», находившуюся под украинским контролем с 7 августа. Зарево от пожара было видно из Курска и Сум. В генштабе ВСУ заявили, что российские военные якобы сами ударили по станции. Российский Следственный комитет после атаки возбудил уголовное дело по статье о теракте.