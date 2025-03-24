Зеленский назначил главу Киевской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской областной госадминистрации Николая Калашника. Указ опубликован на сайте украинского президента.

11 марта это назначение согласовал кабинет министров Украины. Калашник с января 2025 года являлся временно исполняющим обязанности на этом посту, с середины декабря прошлого года он занимал пост первого заместителя председателя Киевской областной госадминистрации.

До 30 декабря должность главы областной администрации занимал Руслан Кравченко, которого после снятия с этой должности назначили председателем Государственной налоговой службы.

До этого Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ.

В начале марта Зеленский назначил посла в Великобритании Валерия Залужного на должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации. В документе уточняется, что Залужный будет занимать новый пост «по совместительству».

В конце февраля сообщалось, что Зеленский уступил в рейтинге доверия граждан страны бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Рейтинг возглавил Залужный с результатом поддержки 73,3%. Буданову доверяют 51,3% респондентов, а Зеленскому — 39,6% граждан страны, говорится в публикации.

Ранее Зеленский утвердил состав группы для участия в мирных переговорах.