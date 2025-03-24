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Зеленский назначил главу Киевской областной администрации

Николая Калашника назначили главой Киевской областной администрации
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Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской областной госадминистрации Николая Калашника. Указ опубликован на сайте украинского президента.

11 марта это назначение согласовал кабинет министров Украины. Калашник с января 2025 года являлся временно исполняющим обязанности на этом посту, с середины декабря прошлого года он занимал пост первого заместителя председателя Киевской областной госадминистрации.

До 30 декабря должность главы областной администрации занимал Руслан Кравченко, которого после снятия с этой должности назначили председателем Государственной налоговой службы.

До этого Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ.

В начале марта Зеленский назначил посла в Великобритании Валерия Залужного на должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации. В документе уточняется, что Залужный будет занимать новый пост «по совместительству».

В конце февраля сообщалось, что Зеленский уступил в рейтинге доверия граждан страны бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Рейтинг возглавил Залужный с результатом поддержки 73,3%. Буданову доверяют 51,3% респондентов, а Зеленскому — 39,6% граждан страны, говорится в публикации.

Ранее Зеленский утвердил состав группы для участия в мирных переговорах.

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