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На Украине назначили нового начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ
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mil.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ. Соотвествующий указ опубликовали на сайте украинских властей.

Украинский лидер назначил Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича. Гнатов ранее являлся замначальника ведомства. Причины кадровых перестановок не назвали.

В начале марта Заленский назначил посла в Великобритании Валерия Залужного на должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации. В документе уточняется, что Залужный будет занимать новый пост «по совместительству».

Международная морская организация была основана в 1948 году, она решает задачи по обеспечению безопасности морского судоходства.

В конце февраля сообщалось, что Зеленский уступил в рейтинге доверия граждан страны бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Рейтинг возглавил Залужный с результатом поддержки 73,3%. Буданову доверяют 51,3% респондентов, а Зеленскому — 39,6% граждан страны, говорится в публикации.

Ранее Зеленский утвердил состав группы для участия в мирных переговорах.

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