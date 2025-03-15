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Зеленский утвердил состав группы для участия в мирных переговорах

Зеленский назначил Ермака главой делегации по мирным переговорам по Украине
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав группы для участия в мирных переговорах «с международными партнерами». Указ опубликован на сайте главы государства.

Главой делегации назначен руководитель офиса президента Андрей Ермак. Также в делегацию вошли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что США провели хорошие переговоры с Россией и Украиной.

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