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Зеленский назначил Залужного на новую должность

Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации
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Пресс-служба президента Украины/Reuters

Посол в Великобритании Валерий Залужный назначен на должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского размещен на его сайте.

В документе уточняется, что Залужный будет занимать новый пост «по совместительству».

Международная морская организация была основана в 1948 году, она решает задачи по обеспечению безопасности морского судоходства.

Залужный занимал должность главнокомандующего украинской армией в период с 2021 по 2024 год. В марте прошлого года был назначен послом в Великобритании.

В конце февраля сообщалось, что Зеленский уступил в рейтинге доверия граждан страны бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Рейтинг возглавил Залужный с результатом поддержки 73,3%. Буданову доверяют 51,3% респондентов, а Зеленскому — 39,6% граждан страны, говорится в публикации.

До этого британский журнал The Spectator писал, что Зеленский демонстрирует «одержимость» сохранением власти и внешнего одобрения. По данным издания, администрация Зеленского с сентября 2024 года финансирует создание промо-роликов, формирующих его положительный образ в интернете.

Ранее Залужный пообещал продолжать конфликт с Россией.

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