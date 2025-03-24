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Эрдоган оценил позицию России в отношении перспективы перемирия на Украине

Эрдоган: Турция считает ценным подход России к вопросу о прекращении огня
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Depo/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган после заседания правительства заявил, что позиция РФ в отношении перспективы 30-дневного прекращения огня на Украине является «скромной, но ценной» для урегулирования военного конфликта. Его слова приводит ТАСС.

«Мы рассматриваем позитивный, пусть и с оговорками, подход России к предложению США о 30-дневном прекращении огня как скромный, но ценный шаг на пути к миру», — сказал он.

24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие пока не намерены нарушать условия перемирия с Украиной об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева бить по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Однако Украина практически сразу нарушила эти договоренности. Спустя три часа после разговора Путина и Трампа ВСУ атаковали объект международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Краснодарском крае.

Ранее аналитики узнали, как россияне относятся к идее о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на энергетические объекты.

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