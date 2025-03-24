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Эксперт объяснил, зачем Трампу понадобилась «побитая» украинская энергетика

Военэксперт Юрченко: Трамп хочет выставить украинские АЭС, как личную победу
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Николай Лазаренко/РИА Новости

Военный обозреватель Никита Юрченко в авторской колонке для «БИЗНЕС Online» порассуждал о том, для чего президенту США Дональду Трампу понадобилась «подбитая» украинская энергетика, в восстановление которой придется серьезно вкладываться.

«Возможно, речь идет о некоей хитрой комбинации, в рамках которой Трамп получает условные активы, которые уже может демонстрировать как персональный выигрыш. Может быть, это пригодится при переговорах с представителями киевского режима либо партнерами по странам НАТО, сказать сложно. В нашем случае важно другое — Россия фактически ничего не отдает», — сказал Юрченко.

Что касается временного прекращения взаимных ударов по энергетическим объектам, по его словам, для российской стороны это соглашение является малосущественным.

18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который длился около двух часов. В ходе беседы российский лидер согласился на предложение Вашингтона о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на объекты энергетической инфраструктуры на 30 дней.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе его телефонного разговора с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России.

21 марта газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские источники написала, что власти Соединенных Штатов хотят «выбить» для себя новые условия в рамках ресурсной сделки с Киевом, в том числе забрать украинские АЭС под свой контроль.

Ранее в США объяснили, почему Украина должна отдать свои ресурсы.

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