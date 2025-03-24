Зеленский оценил влияние заморозки помощи США на операцию в Курской области

Зеленский: заморозка помощи от США не повлияла на операцию в Курской области

Заморозка военной помощи Украине от Соединенных Штатов не повлияла на операцию украинских войск в Курской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time.

«Я бы не сказал, что заморозка повлияла», — сказал он.

Украинский лидер опроверг влияние приостановки помощи со стороны США на поражение в Курской области и отказался возлагать вину на администрацию главы Белого дома Дональда Трампа. При этом он признался, что больше всего его беспокоили заявления президента Соединенных Штатов об окружении ВСУ на оккупированных территориях, а также отсутствие разведданных от США.

19 марта Зеленский заявлял, что ВСУ на территории Курской области не попали в окружение.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.