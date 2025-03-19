Зеленский назвал окружение ВСУ под Курском «российской дезинформацией»

Зеленский считает, что ВСУ не окружены в Курской области

ВСУ на территории Курской области не попали в окружение. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Я также проинформировал господина президента (Стубба — прим. ред.) о российской дезинформации относительно ситуации на Курском направлении. Окружения там нет, и наши ребята выполняют задачи, как это нужно для Украины», — подчеркнул он.

18 марта президент России Владимир Путин гарантировал жизнь окруженным в Курской области бойцам ВСУ при их сдаче в плен.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.