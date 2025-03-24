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Австрийские власти задержали болгарскую шпионку

В Австрии задержали гражданку Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу РФ
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Depositphotos

Власти Австрии задержали гражданку Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) в официальном заявлении, размещенном на сайте МВД страны.

Женщина также подозревается в организации дезинформационной кампании, управляемой из России.

По данным ведомства, гражданка Болгарии якобы проводила операции по «манипулированию общественным и политическим мнением в ущерб Украине и в пользу России». В декабре 2024 года, после обысков в ее квартире, DSN обнаружило сеть, предположительно связанную с российскими спецслужбами.

В начале марта Лондонский уголовный суд Олд-Бейли вынес обвинительный приговор трем гражданам Болгарии по обвинению в шпионаже в пользу России.

Сообщалось также, что Шяуляйский окружной суд, рассматривающий дело 83-летнего гражданина Литвы Эдуардаса Мановаса о шпионаже в пользу России, получил запрос от обвинения о назначении ему девяти лет лишения свободы.

Ранее в Ростове-на-Дону гражданина Украины приговорили к 26 годам тюрьмы за шпионаж.

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